Aylar süren büyük mücadelenin ardından Survivor All Star - Gönüllüler sezonunda sona gelindi. Ocak ayında Dominik'te başlayan ve ekran başındaki izleyicileri her bölümde ekranlara kilitleyen yarışmanın finali, İstanbul’da gerçekleşen görkemli bir canlı yayınla tamamlandı.

Finalin İsmi Adem Kılıçcı Oldu

Survivor 2025'in final koltuğuna oturan dört yarışmacı; Ayşe, Volkan, Batuhan ve Adem oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen büyük finalde, halk oylamaları sonucunda son ikiye kalan isimler Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olarak belirlendi.

Büyük final, üç turluk heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Adem Kılıçcı, finalin ilk turunu 5-4, ikinci turunu 5-1 ve son turu da yine 5-1’lik skorla kazanarak Survivor 2025 şampiyonu unvanını elde etti.

Şampiyonluk Coşkusu Ekranlara Yansıdı

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor All Star - Gönüllüler sezonu, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatırken, Adem Kılıçcı’nın şampiyonluk sevinci ekran başındakilere de duygusal anlar yaşattı.

Survivor 2025, hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığın sınandığı bir maraton olarak tarihe geçerken, final gecesi de sezonun en yüksek reytingli anlarından biri oldu.