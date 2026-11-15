Survivor yarışmasını kazanmasının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven, bu kez talihsiz bir olayla gündeme geldi. Sabah yürüyüşüne çıktığı sırada karga saldırısına uğrayan Canseven, başından yaralandı. Ünlü fenomen, tedbir amacıyla hastaneye başvurdu.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Karga saldırısının ardından başından yaralanan Cemal Can Canseven, kontrol ve tedavi için hastaneye gitti. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Canseven, “Hoş geldin karga fobisi” ifadelerini kullandı.

“KARGA KAFAMI DELMİŞ”

Başındaki yaralı bölgeyi gösteren Cemal Can, paylaşımına “Karga kafamı delmiş” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görürken, hayranları da Canseven'e geçmiş olsun mesajları gönderdi.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Cemal Can Canseven, 2020 yılında Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor yarışmasında şampiyonluğa ulaşmıştı. Yaklaşık 5,5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele eden yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ile finale kalan Canseven, İstanbul'da düzenlenen canlı yayındaki SMS oylamasının ardından Survivor 2020'nin kazananı olmuştu.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen Survivor'daki final oylamasıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme gelmişti. Barış Murat Yağcı, katıldığı bir programda Cemal Can'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünmediğini söyleyerek, oylamada son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etmişti. Bu sözler kendisine sorulan Canseven ise aradan geçen altı yıla dikkat çekerek, “6 yıl geçti üstünden Allah aşkına. Her şeyin bir zaman aşımı olması lazım bence. Mahvoldum yarışta... Bacaklarım tutmuyordu. Ağlama krizleri yaşadım orada” ifadelerini kullanmıştı.