Survivor şampiyonu ve atlet Nefise Karatay, sağlık sorunu yaşadı. Günlerdir kendini kötü hissettiğini belirten Karatay, ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Nefise Karatay, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağındaki halini paylaşan Karatay, son günlerde zor bir süreç yaşadığını ifade etti.

"AYAKTA DURACAK HALİM KALMADI"

Karatay, paylaşımında, "Son günler benim için biraz zor geçti. Ağır bir enfeksiyon / zehirlenme şüphesiyle şu ayakta duracak halim kalmadı, defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim." ifadelerine yer verdi.

SEREN AY ÇETİN YALNIZ BIRAKMADI

Nefise Karatay'ı zor günlerinde yakın arkadaşı Seren Ay Çetin yalnız bırakmadı. Çetin, hastanede tedavi gören Karatay'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Karatay'ın sağlık sorunuyla ilgili henüz kesin bir teşhis paylaşılmazken, takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

SURVIVOR ŞAMPİYONU VE MİLLİ ATLET

25 Şubat 2000 doğumlu milli atlet Nefise Karatay, Survivor 2023 şampiyonu olmuş, ardından Survivor All Star 2024'te yarışmıştı. Atletizm kariyerinde ise engelli koşu ve uzun atlama branşlarında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunuyor.