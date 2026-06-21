SURVİVOR OGEDAY MURADINA ERDİ
Survivor'da gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyuran Ogeday Girişken, bu kez özel hayatındaki mutlu günle gündeme geldi. Ünlü sporcu ve televizyon dünyasının sevilen ismi, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi.
SURVİVOR OGEDAY'IN GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, evlilik yolunda attıkları adımlarla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında aldığı romantik evlilik teklifiyle mutluluğunu paylaşan Zeynep Yumrutaş, bu kez gelin olarak sevenlerinin karşısına çıktı.
NİŞANIN ARDINDAN MUTLU SON
Evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, 18 Şubat 2026 tarihinde aileleri ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.
OGEDAY GİRİŞKEN'İN DÜĞÜN ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ
Aylar süren hazırlığın ardından beklenen düğün gerçekleşti. Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın nikah ve düğün töreni, enerjisi yüksek anlara sahne oldu.
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MÜZİK, EĞLENCE VE MUTLULUK BİR ARADA
Çiftin yakınları ve dostlarının katıldığı törende renkli görüntüler ortaya çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın mutluluğu yüzlerinden okundu.
Düğünden paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler çifte binlerce tebrik mesajı gönderdi.
Survivor şampiyonunun yeni hayatına attığı bu adım, hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.
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