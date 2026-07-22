Survivor 2026'da yaşadığı tartışmalar ve diskalifiye kararıyla gündeme gelen Seren Ay Çetin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Profesyonel boksör Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, usta oyuncu Güven Hokna'nın kendisine ait olduğunu öne sürdüğü bir yoruma tepki gösterdi.

SEREN AY'IN VİDEOSUNA GÜVEN HOKNA'DAN YORUM

Çetin, Instagram hesabından denize girdiği anlara ait bir reels videosu paylaştı. "Kiminle gitmek istersin?" notuyla yayınladığı videoya Güven Hokna'nın hesabından geldiğini belirttiği "Denizi pisletiyorsun..." yorumunu takipçileriyle paylaştı.

SEREN AY ÇETİN YORUMU ANLAYAMADI

Söz konusu yoruma "Anlamadım?" şeklinde yanıt verdiğini gösteren ekran görüntüsünü de paylaşan Seren Ay Çetin, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllarca Yaprak Dökümü'nde severek izlediğim ve mesleğine saygı duyduğum hanım Güven Hokna'nın videoma yaptığı yorum karşısında şok oldum ve kendisine hiç yakıştıramadım."

'AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN'

Çetin, aynı videoyu yeniden paylaşırken bu kez "Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece." notunu da düştü.

Çetin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili Güven Hokna cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.