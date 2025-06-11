Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan yarışma sırasında takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Yarışma sonrası estetik operasyon geçiren Baylan, geçen günlerde Instagram hesabubdab müzik dünyasına adım atacağını duyurmuştu:

"Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım."

Almeda son olarak kırmızı tanga bikinisiyle verdiği pozla gündeme geldi. Survivor yarışmacısının bazı takipçileri ise bu fotoğraftan rahatsız oldu. "Bu pozlar fazla değil mi?", "Sen Survivor ile tanındın bu pozlar ne?", "Ah be kızım ah be çocuğum yapma", "Biraz kendine çeki düzen ver" diye eleştirileride bulundular.