Survivor 2025 kadrosunda yer alan Yağmur Banda, yarışmanın ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Efecan Dianzenza ile ilgili ortaya atılan ilişki iddialarıyla gündeme gelen Banda, bu kez paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Derin dekolteli pozlarını yayımlayan eski yarışmacının görüntüleri, takipçileri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR YAĞDI

Yağmur Banda’nın paylaşımına bazı takipçileri eleştirel yaklaşırken bazı kullanıcılar ise pozlarını beğendi. Fotoğraflara “Olmamış” ve “Ne gerek vardı” gibi yorumlar yapılırken, beğenisini dile getirenler de “Çok seksisin” ifadelerini kullandı.

Yağmur Banda kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Spor kariyerinde tekvando alanında Türkiye şampiyonluğu elde eden Banda, farklı organizasyonlarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri de kazandı.

Tekvandonun yanı sıra çeşitli spor dallarıyla da ilgilenen Banda, Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı.