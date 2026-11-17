Survivor yarışmasında kurdukları arkadaşlığı ticarete taşıyan Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin, birlikte yeni bir girişime imza attı. Spor kariyerlerini iş dünyasına taşıyan ikili, spor salonunun kapılarını açtı.

AYLAR SÜREN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Salonun hazırlık sürecinde her ayrıntıyla kendilerinin ilgilendiğini belirten Nefise Karatay, açılış haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Karatay, paylaşımında “Aylardır hayalini kurduğumuz, gecemizi gündüzümüze kattığımız salonumuz sonunda açıldı” ifadelerini kullandı.

Spor salonunun tasarımından ekipman seçimine, temizliğine kadar pek çok işle bizzat ilgilenen ikili, hazırlık aşamasından görüntüleri de takipçileriyle paylaştı.

SPOR DERSLERİNİN FİYATLARINI AÇIKLADILAR

Yeni iş yerlerinin kapılarını açan Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin, açılışa özel ücret tarifesini de duyurdu. Salonda boks ve pilates grup derslerinin aylık ücreti 4 bin TL olarak belirlenirken, ikiliden özel ders almak isteyenlerin ödeyeceği aylık ücretin ise 15 bin TL olduğu açıklandı.