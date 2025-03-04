Bu sene Survivor All Star takımına 3 Şubat'ta dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tuğsuz'un 27 Haziran 2016'da karıştığı iki ayrı yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'te cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Tuğsuz'un bu sefer de dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı belirlendi.

45 MİLYONLUK VİLLA DOLANDIRICILIĞI

Sabah'ın haberine göre, Tuğsuz geçen yıl Antalya'da 45 milyon lira değerindeki bir villayı dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirdi.

Ayrıca Tuğsuz'un 20 Temmuz 2023'te Bayram D. isimli bir kişiyi sopayla darp ettiği ve hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat’ta tutuklama kararı çıkarıldı. Yarışma için Dominik Cumhuriyeti'ne giden Tuğsuz, Türkiye'ye döndüğü gibi tutuklanacak.