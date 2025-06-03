Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışmasında şaşırtan bir veda gerçekleşti. Yarışmanın finaline sayılı günler kala Hikmet Tuğsuz, aldığı karar ile yarışmadan çekildi.



FİNALE GÜNLER KALA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ



Programın sunucularından Murat Ceylan, Tuğsuz'un kararına ilişkin "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek. Önemli bir dönemdi son dönemlerdi. Maalesef bu sebeplerden dolayı Hikmet'in bu isteğini kabul ettik, kabul etmek zorunda kaldık." ifadelerini kullanırken, şaşırtıcı olayın arka planı ortaya çıktı.

APAR TOPAR ÜLKEYİ TERK ETME KARARI ALDI



Kovuşturma aşaması devam ederken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.



Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı öğrenilmişti.





7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı ortaya çıkmıştı.



TÜRKİYE'YE GİRDİĞİ GİBİ TUTUKLANACAK



Tuğsuz hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezasının ailesine tebliğ edilmesinin ardından yarışmacı, firari duruma düşmemek ve pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için apar topar şekilde Türkiye'ye dönme kararı aldı.



Tuğsuz, Türkiye'ye giriş yaptığı anda tutuklanarak cezaevine gönderilecek.