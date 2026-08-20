Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasever, İstanbul'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Yakın dostlarının da katıldığı düğünde çift, davetlilerin karşısında sergiledikleri danslarla geceye renk kattı. İntepe'nin eşi için yaptığı dans gösterisi sırasında Pırıl Atasever'in duygusal anlar yaşadığı görüldü.

DÜĞÜNDE DANS ŞOV YAPTILAR

'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol alan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasever ile nikah masasına oturdu.

Çift, düğünlerinde davetlilerin karşısına çıkarak birlikte dans etti. Özellikle Hilmi Cem İntepe'nin eşine yönelik hazırladığı dans gösterisi gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

İntepe'nin performansı sırasında Pırıl Atasever'in duygulandığı anlar da dikkat çekti. Çiftin dans ettiği görüntüler, düğüne katılan davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DAMAT HAZIRLIĞINA AVATAR ATAKAN DAMGA VURDU

Hilmi Cem İntepe'nin yakın dostlarından Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan da düğün öncesinde eğlenceli bir sürprize imza attı.

'Avatar Atakan' lakabıyla tanınan Arslan, damat hazırlığı sırasında İntepe'yi araba fırçasıyla yıkadı. İkilinin eğlenceli anları kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Arslan, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever ile evlilik hazırlığı yapan İntepe'nin düğün öncesindeki heyecanına ortak oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ LONDRA'DA GELMİŞTİ

Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasever'e 2024 yılında Londra'da evlilik teklif etmişti. Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift, İstanbul'daki görkemli törenle ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Çiftin mutlu gününde Bora Cengiz ve Çağan Atakan Arslan'ın da aralarında bulunduğu yakın arkadaşları kendilerini yalnız bırakmadı. Konuklar, düğünden renkli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak geceye dair görüntüleri takipçilerine aktardı.