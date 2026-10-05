Süs bitkisi olarak farklı bölgelere taşınan su sümbülü, uygun koşulları bulduğu sularda hızla çoğaldı. Victoria Gölü’nde 1990’larda ciddi boyutlara ulaşan yayılım sonucunda bitkiler su yüzeyinde birbirine bağlanan yoğun tabakalar oluşturdu.

Su sümbülü, dikkat çeken çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak yetiştirildi ve doğal yaşam alanının dışındaki bölgelere taşındı. Ancak hızla çoğalabilen bitki, yayıldığı bazı tatlı su kaynaklarında kontrol edilmesi güç bir istilacı türe dönüştü.

GÖLÜN YÜZEYİNİ KAPLAMAYA BAŞLADI

Victoria Gölü’nde su sümbülünün yayılması 1990’larda hızlandı. Birbirine bağlanan bitkiler su yüzeyinde geniş ve yoğun tabakalar meydana getirerek kıyı kesimlerini ve bazı geçiş noktalarını kapladı.

Yoğun su sümbülü tabakaları teknelerin hareketini zorlaştırdı ve balıkçılık faaliyetlerini etkiledi. Bitkinin kıyılarda ve geçiş güzergâhlarında birikmesi, göl üzerinde ulaşım sağlayan tekneler için de sorun oluşturdu.

SU SÜMBÜLÜ EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLEDİ?

Su yüzeyinin yoğun bitki örtüsüyle kaplanması ışığın suyun altına ulaşmasını sınırlandırırken, kıyı kesimlerindeki oksijen seviyelerini de etkiledi. Bu değişim göldeki su canlılarının yaşam koşulları ve ekosistem üzerinde etkiler oluşturdu.

Su sümbülünün uygun koşullarda hızlı biçimde çoğalabilmesi, bitkinin geniş alanlara yayılmasını sağladı. Victoria Gölü’nde oluşan yoğun bitki tabakaları, su yüzeyinde büyük alanları kaplayarak istilanın boyutunu artırdı.