Başlangıçta yalnızca bir çift olan kuğuların sayısı yıllar içinde 17 bin 520'ye kadar çıktı. Kontrolsüz büyüyen popülasyonun sulak alanlar ve yerli türler üzerinde baskı oluşturmaya başlaması üzerine harekete geçen yetkililer, şimdi bu sayıyı 2 binin altına indirmeyi hedefliyor.

BİR ÇİFT KUĞUYLA BAŞLADI

Michigan'daki sessiz kuğu popülasyonunun temeli, Iowa'daki bir araziden getirilen iki kuğunun eyaletin kuzeyindeki Charlevoix County'ye bırakılmasıyla atıldı. Yeni yaşam alanlarına uyum sağlayan kuğular zamanla çoğalarak eyaletin farklı bölgelerine yayıldı.

2000 yılında Michigan'daki sessiz kuğu sayısı yaklaşık 5 bin 700'e ulaşmıştı. Bundan 10 yıl sonra sayı 15 bin 500'ü aşarken, ilerleyen yıllarda 17 bin 520'ye kadar çıktı. Böylece yalnızca iki kuğuyla başlayan popülasyon zamanla on binleri buldu.

Bu hızlı artış beraberinde çeşitli sorunları da getirdi. Sessiz kuğular göllerdeki su bitkileriyle yoğun şekilde beslenirken özellikle yuvalama döneminde oldukça saldırgan davranabiliyor. Yerli su kuşlarıyla yaşam alanı ve besin için rekabete girmeleri de popülasyonun kontrol altına alınmasının başlıca nedenlerinden biri oldu.

SAYIYI 2 BİNİN ALTINA İNDİRECEKLER

Michigan'da sessiz kuğuların sayısını azaltmak için uzun süredir kontrol çalışmaları yürütülüyor. Eyaletin hedefi, 2030 yılına kadar popülasyonu 2 binin altına indirmek.

Çalışmalar kapsamında yalnızca yetişkin kuğulara müdahale edilmiyor. Kuğuların yuvaları ve yumurtaları da kontrol altına alınarak yeni yavruların sayısının azaltılması amaçlanıyor. Uygulanacak yöntemler bölgeye ve kuğu popülasyonunun büyüklüğüne göre değişiyor.

Yaklaşık bir asır önce süs amacıyla getirilen yalnızca iki kuğunun on binlerce kuğuluk bir popülasyona dönüşmesi, Michigan'daki doğal yaşam yönetiminin önemli sorunlarından biri haline geldi. Yetkililer şimdi popülasyonu kademeli olarak azaltarak yerli türler ve sulak alanlar üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.