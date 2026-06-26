Washington'da bir ikinci el mağazasından evine dekor olsun diye ucuza vazo alan adam, hayatının sürprizini yaşadı. Yıllarca salonda duran o sıradan objenin altından milyarlık bir tarih çıktı.

Birçoğumuz evimize hava katsın diye ucuz ve şık dekoratif ürünler satın alırız. Ancak ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan bir vatandaşın ikinci el mağazasından (Thrift Shop) sadece 4 dolar ödeyerek aldığı vazo, kelimenin tam anlamıyla tarihin akışını değiştirdi. Evinin bir köşesinde yıllarca sıradan bir süs eşyası gibi duran nesnenin arkasındaki sır, sıra dışı bir tesadüfle çözüldü.

MÜZE GEZİSİNDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Vazonun sahibi, tatil için Meksika’ya gittiğinde bir müzeyi ziyaret etti. Müzedeki camekanların ardında sergilenen binlerce yıllık antik eserleri incelerken, bazılarının evindeki o ucuz vazoya olan aşırı benzerliği dikkatini çekti.

İçine düşen şüpheyle ABD'ye döner dönmez harekete geçen vatandaş, vazoyu vakit kaybetmeden arkeologlara ve tarih uzmanlarına gösterdi. Yapılan detaylı laboratuvar ve bilimsel incelemelerin ardından acı gerçek ortaya çıktı: 4 dolarlık vazo, aslında Klasik Maya Dönemi’ne ait, yaklaşık 2000 yıllık paha biçilemez bir tarihi eserdi.

MİLYON DOLARLIK TEKLİFLERİ REDDETTİ

Uzmanlar, böylesine iyi korunmuş bir Maya eserinin karaborsada veya açık artırmalarda milyonlarca dolar değer bulabileceğini belirtti. Ancak vazonun sahibi, parayı seçmek yerine insanlığa örnek olacak bir karara imza attı:

Tarihe ve Kültüre Saygı: Maddi kazanç elde etmeyi tamamen reddeden vatandaş, eserin ait olduğu topraklara dönmesi gerektiğini savundu.

Resmi Törenle Teslim Edildi: Eser, düzenlenen resmi bir diplomatik törenle Meksika hükümetine iade edildi.

Gerçek Yuvasına Döndü: Yıllarca bir Amerikan evinde 4 dolarlık bir süs muamelesi gören antik Maya vazosu, şimdi Meksika'daki ulusal müze envanterine kaydedilerek hak ettiği koruma altına alındı.