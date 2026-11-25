Adanın Kailua bölgesinde peyzaj düzenlemesi için kullanılan altın bambu, toprak altında gelişen güçlü kök sistemi sayesinde dikildiği alanın dışına çıkarak çevredeki yamaca yayıldı. Zamanla yoğun bir bitki örtüsü oluşturan bambular, bölgeye özgü bitki türlerinin yaşam alanlarını daralttı.

12 METREYE KADAR UZAYABİLİYOR

Bilimsel adı "Phyllostachys aurea" olan altın bambu, Doğu Asya kökenli bir bitki olarak biliniyor. ABD'ye ilk kez 1882 yılında Alabama eyaletinde getirilen bitki, hızlı büyümesi ve sık gövdeler oluşturması nedeniyle yıllarca bahçe düzenlemelerinde, doğal çit yapımında ve yol kenarlarında kullanıldı.

Uygun koşullarda yaklaşık 12 metreye kadar uzayabilen altın bambu, çoğalmak için tohuma ihtiyaç duymuyor. Toprak altında yatay şekilde ilerleyen rizom adı verilen gövdeleri sayesinde yeni sürgünler çıkararak geniş alanlara yayılabiliyor.

Sık gövdeleri nedeniyle güneş ışığının zemine ulaşmasını engelleyen bambular, çevresindeki bitkilerin gelişimini de zorlaştırıyor. Özellikle dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapan Hawaii'de bu durum biyolojik çeşitlilik açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ÇÖZÜM BULMAK ZOR

Altın bambunun yayılmasını durdurmak ise oldukça zahmetli. Bitkinin toprak üzerindeki gövdeleri kesilse veya yakılsa bile yer altında kalan rizomlar yeniden sürgün verebiliyor. Bu nedenle kesme işleminin büyüme mevsimi boyunca tekrarlanması ve mücadelenin birkaç yıl sürdürülmesi gerekebiliyor.

ABD Orman Servisi'nin yayımladığı incelemeye göre bambunun çevredeki arazilere yayılmasını engellemek için yaklaşık bir metre derinliğinde yer altı bariyerleri oluşturulması da önerilen yöntemler arasında bulunuyor.

Hawaii dışında ABD'nin Teksas, Florida ve Güney Carolina eyaletlerinde de yaygınlaşan altın bambu, Fransa'nın Akdeniz kıyılarında da doğal bitki örtüsünü tehdit ediyor. Oahu Adası'nda yaşanan olay ise yalnızca çevreyi güzelleştirmek amacıyla dikilen bir bitkinin, kontrol altına alınmadığında yıllarca mücadele gerektiren bir çevre sorununa dönüşebileceğini gösteriyor.