Canlıların hayatta kalması için temel sıvının su olduğu bilinse de aslında yapılan bir araştırma bunun aksini ortaya koydu. İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sütün vücudu hidrate etme yani nemli tutma konusunda sudan daha etkili olduğunu kanıtladı.

BESİN DEĞERİNDEN DOLAYI SIVIYI VÜCUTTA UZUN TUTAR

Suya dair bilinen tüm gerçekleri tersine çıkaran araştırmada, saf suyun vücuda hızla girip aynı hızla boşaltım sistemine iletilirken, içeriğinde yağ, protein ve şeker bulunan içecekler bu süreci yavaşlattığı belirtildi. Çalışmada yer alan Profesör Ronald Maughan, içeceğin hacmi kadar besin içeriğinin de vücutta kalma süresini belirlediğini vurguladı.

Vücudun sıvı ihtiyacını sütün karşıladığını ifade eden araştırmalar, sütün içerisinde bulunan laktoz (süt şekeri), protein ve düşük miktardaki yağ oranının midenin boşaltma hızını yavaşlattığı belirtildi. Bunda dolayı sütün, kan dolaşımına daha kontrollü karışmasını ve vücudun çok daha uzun süre nemli kalmasını sağlıyor.

İNEK SÜTÜNÜN EN GİZLİ KAHRAMANI: SODYUM

İnek sütünün en gizli kahramanlarından biri sodyumdur. Sodyum, vücutta adeta bir sünger görevi görerek suyu tutar ve idrar üretimini azaltarak sıvı kaybının önüne geçer.

Diyetisyen Melissa Majumdar, içeceklerdeki kalorilerin mide boşalmasını geciktirdiğini, sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin ise hidrasyon kalitesini artırdığını belirtti. Süt, bu bileşenleri doğal olarak barındırdığı için vücut için etkili bir sıvı deposu işlevi görüyor.

UZUN SÜRE SUSUZ KALDIĞINIZDA SÜT İÇİN

Sütün sadece kemik sağlığı için kritik kalsiyumdan ibaret olmadığını vurgulayan İrlanda Ulusal Süt Konseyi (NDC), bir bardak sütün vücut fonksiyonlarının normal işleyişine katkıda bulunan 8 temel maddesinden biri olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği sağlık verilerine göre, sütteki belirleyici yoğunluk onu bir gıdanın da ötesine taşıyan stratejik bir hidrasyon aracı haline getirdiği ifade edildi. Uzun süreli susuzluktan durumunda sütün sudan daha kalıcı olduğu vurgulandı.

SU KISA SÜRELİ SUSUZLUĞU GİDERİR

Su tüketimi sıradan bir susuzluğu anlık giderse de sütün sağladığı uzun vadeli nem dengesi sporcular ve yoğun tempoda çalışanlar için yeni bir alternatif sunuyor.