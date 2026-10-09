62 yaşındaki Susan Dell, eşi Michael Dell ile 1988 yılında Teksas'ın Austin kentinde tanıştı. Çift, tanışmalarından bir yıl sonra evlendi. Dell Technologies'in kurucusu Michael Dell, teknoloji sektöründeki yatırımlarıyla dünyanın en zengin iş insanları arasında yer aldı.

Susan Dell, Ağustos 2000'de Texas Monthly dergisine verdiği röportajda eşi hakkında, "Tanıdığım en iyi insandı" ifadelerini kullandı. Çiftin Alexa, Kira ve Juliette adlarında üç kızı ile Zachary adında bir oğlu bulunuyor.

Moda tasarımcılığından hayırseverliğe uzanan kariyer

Susan Dell, kariyerinin ilk dönemlerinde moda tasarımıyla ilgilendi. Daha sonra hayırseverlik çalışmalarına yöneldi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Fiziksel Zindelik ve Spor Konseyi'nde görev yaptı.

Michael ve Susan Dell, 1999 yılında Michael & Susan Dell Vakfı'nı kurdu. Vakıf aracılığıyla eğitim, sağlık ve çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüten çift, bugüne kadar çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlara toplam 10 milyar dolar bağışta bulundu.

Çocuklar için 6,25 milyar dolarlık katkı

Çiftin son dönemdeki en dikkat çekici girişimlerinden biri, ABD'deki çocuklara yönelik vergi avantajlı yatırım hesaplarıyla ilgili oldu. Michael ve Susan Dell, Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve 18 yaşından küçük çocukları kapsayan Trump Hesapları programına 6,25 milyar dolar katkıda bulunmayı taahhüt etti.

USA Today'in haberine göre Susan Dell, 7 Ekim'de Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, katkılarının çocukların hesaplarına aktarılmaya başlamasının ardından ailelerden çok sayıda mektup aldıklarını anlattı.

Susan Dell, eşiyle birlikte aldıkları mektupların kendilerini duygulandırdığını belirterek çocukların geleceğe ilişkin hedeflerinden söz etti. Bazı çocukların girişimci, hemşire, doktor veya mühendis olmak istediklerini, bazılarının ise ileride kendi şirketlerini kurmayı hayal ettiklerini aktardı.