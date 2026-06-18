SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SUŞEHRİSULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/87 Esas

11.06.2026

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : Ali Can Öztürk vd.

VEKİLİ : Av. Hakan Kurnaz

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI :1) Hasan Öztürk - Nuri - Şerife oğlu, 1945 doğumlu, 54*******12 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT METNİ : Maliki olduğunuz, Sivas ili Suşehri ilçesi Şarköy Köyü 128 ada 27 parsel, 128 ada 153 paresel, 139 ada 92 parsel, 121 ada 3 parsel, 139 ada 28 parsel, 128 ada 131 parsel, 128 ada 133 parselin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerininvekalet ücretinin hissedarlardan hisseleri oranında tahsiline karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, yapılan keşif sonrası bilirkişi raporlarında ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği bildirilmiş olup, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

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