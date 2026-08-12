İstanbul'un Kadıköy ilçesinde suşi yemeye giden 17 yaşındaki genç kız, kabusu yaşadı.

Show Haber'in aktardığına göre genç kız, dört arkadaşıyla birlikte restorana girdikten sonra mekanın köşesindeki masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın yanında bulunan kare şeklindeki boşluğu fark etmedi.

Boşluğun üzerinde ince bir tahta bulunduğu öne sürülürken sandalyeye oturmak için adım atan genç kız, ayağını boşluğa basmasının ardından iki kat aşağı düştü.

İKİ KAT AŞAĞIDAKİ ÇAY OCAĞINA DÜŞTÜ

İddiaya göre genç kız, düştüğü en alt katta bulunan tezgahın üzerindeki çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlıktaki kaynar su da genç kızın üzerine döküldü.

Yaşadığı olayı anlatan genç kız, "Her şey çok anlık oldu. Kapkaranlık bir yere düştüm. Bana tadilat ile ilgili bilgi vermediler, kapak koymuşlar oraya onu da sabitlememişler. Sandalyeye oturmak için ayağımı uzattığımda boşluğa düştüm. En alt kattaki tezgahın üzerindeki çay ocağının üstüne düştüm, yandım" dedi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

Genç kız ve ailesi, olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi oldu.