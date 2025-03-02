BNS Gıda, 28 Şubat 2025 tarihinde markalarından SushiCo'ya ait sistemlerde gerçekleşen bir veri güvenliği ihlalini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, söz konusu ihlalin bazı müşteri bilgilerini açığa çıkardığı ancak finansal verilerin güvenliğinin sağlandığı ifade edildi. Şirket, güvenlik açığının tespit edilip giderildiğini ve ek koruma önlemlerinin alındığını belirtti.

SUSHİCO'DA VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİ YAŞANDI

BNS Gıda, 28 Şubat 2025 tarihinde SushiCo markasına ait sistemlerde ciddi bir veri güvenliği ihlali gerçekleştiğini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruda, yetkisiz erişim nedeniyle bazı müşteri bilgilerinin ifşa olduğu ancak kredi kartı bilgileri gibi hassas finansal verilerin etkilenmediği belirtildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ GÜVENDE

BNS Gıda, sistemlerinde kredi kartı bilgileri saklanmadığı için bu verilerin sızdırılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bu açıklama, müşteriler arasında güvenliği yeniden sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın fark edilmesinin ardından, şirketin siber güvenlik ekipleri ve bağımsız uzmanlarla birlikte kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Şirket, ihlalin kaynağını tespit ederek gerekli güvenlik güncellemelerinin yapıldığını ve sistemdeki açıkların kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, ek güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

MÜŞTERİLERE UYARI YAPILDI

BNS Gıda, müşterilerini şüpheli e-postalar, SMS'ler veya telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bilinmeyen kişilerden gelen taleplere karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi. İhlal hakkında daha fazla bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı kuruldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Veri ihlali sonrası sosyal medyada müşterilerden tepkiler çığ gibi büyüdü. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak adına, konuya ilişkin açıklamalar yaparak durumun ciddiyetini anlattı ve müşterilerine bilgilendirme e-postaları gönderdi.