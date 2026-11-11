Köln yakınlarındaki Wesseling kentinde ortaya çıkarılan hazinenin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlendi. Yüzlerce gümüş sikkenin aynı bölgede bulunması, sikkelerin geçmişte bilinçli olarak toprağa saklandığı ihtimalini güçlendirdi.

İLK ÖNCE 15 GÜMÜŞ SİKKE BULDU

Keşif, metal dedektörüyle arazi taraması yapan Oliver Riedl'in toprak altında metal nesneler bulunduğunu fark etmesiyle başladı. Riedl, ilk incelemesinde 15 gümüş sikke çıkardı.

Ancak cihazın aynı noktada sinyal vermeye devam etmesi, toprağın altında başka parçalar da olabileceğini gösterdi. Bunun üzerine arkeoloji yetkilileriyle iletişime geçildi ve bölgede kontrollü kazı çalışması başlatıldı.

Kazılar ilerledikçe yeni sikkeler ortaya çıkmaya başladı. İlk bulunan 15 parçayla birlikte toplam sayı 934'e ulaştı. Böylece sıradan bir arazi taraması, bölgedeki dikkat çekici sikke keşiflerinden birine dönüştü.

SİKKELERİN YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemelerde, bulunan gümüş paraların antik dönemde kullanılan denarius sikkeleri olduğu tespit edildi. Bu paralar, dönemin ticaretinde ve günlük alışverişlerinde yaygın olarak kullanılıyordu.

Arkeologlar, sikkelerin üzerindeki hükümdar portreleri ve yazıları inceleyerek hangi dönemlerde basıldıklarını belirlemeye çalıştı. Farklı tarihlerde üretilmiş paraların aynı yerde bulunması, hazinenin uzun bir süre boyunca biriktirilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanlar, yüzlerce gümüş sikkenin neden toprağa gömüldüğünü de araştırıyor. Paraların güvenlik amacıyla saklanmış olabileceği değerlendirilirken sahibinin neden geri dönüp hazineyi almadığı henüz bilinmiyor.

Bulunan 934 sikkenin temizlenmesi, kayıt altına alınması ve ayrıntılı biçimde incelenmesiyle bölgenin geçmişine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Keşif, metal dedektörüyle yapılan basit bir arazi taramasının nasıl önemli bir arkeolojik buluntuya dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.