Açlık ve yoksulluk sınırının altında her geçen gün güçleşen yaşam koşulları karşısında sesini yükselten emekliler, onurlu bir yaşam standardı ve geliri için eylem yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 26 ayrı dernek ve örgüt temsilcisi, seyyanen zam talebi ve mağduriyetlerinin giderilmesi isteği ile Ankara’da Sakarya Caddesi’nde toplanarak, ‘Seyyanen Zam Mağdurları’ adıyla ortak açıklama yaptı. Platform adına basın açıklamasını yapan seyyanen zam davasının avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, “İş emekliye gelince adaletin çarkı dönmüyor, adalet işlemiyor. Gerek Anayasa Mahkemesi’ne, seyyanen zam davasının bir an önce karara bağlanması için, gerekse istinaf mahkemesine, TÜİK’in asılsız veri davasının bir an önce karara bağlanması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

CANIMIZA MI KIYMALI?

Gündoğan, seyyanen zam davasının 1.5 yıldır istinaftan çıkmadığını bu durumun bir an önce karara bağlanması gerektiğini kaydetti. Eylemde bir açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise emeklinin sadaka ya da lütuf istemediğine işaret ederek “Emekli Ali Şekeroğlu, herkesin gözünün önünde ne yazık ki canına kıymıştır. İlla herkes silahla ya da başka bir şeyle canına kıymak zorunda mıdır?” diye konuştu.

Açıklamada, çalışan memurlara verilen 8.077 liralık ilave seyyanen ödemenin, memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmadığı belirtilerek “Bu durum çalışan memur ile memur emeklisi arasındaki maaş farkını giderek açtı. Ortaya ciddi bir mağduriyet doğurdu” denildi.

Emeklinin 25 bin lira zam talebi

Zam talepleri için bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de Sakarya Caddesi’nde iktidara sert mesajlar verdi. Yapılan açıklamada, “Bu ülkedeki asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır. Susmayacağız. Diz çökmeyeceğiz. En az 25 bin lira seyyanen zam istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Sendika açıklamasında, “Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa, sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla enflasyon neden artmadı” denildi.