Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı kırsal Yıldız Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların acil çağrı merkezlerine yaptığı ihbarların ardından, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için adeta zamana karşı amansız bir yarış veriliyor.
VALİ USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, an itibarıyla sahada altı uçak ve beş helikopter ile alevlere havadan aktif olarak müdahale edildiğini belirterek, yangının yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.