Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Aksaray'da, 63 bin dekar alanda elde edilen 228 bin tonluk rekolteye rağmen üretici dertli. Hasat sezonunun başında tarlada kilosu 25 liradan alıcı bulan yazlık patatesin fiyatı son günlerde 10 liraya kadar geriledi. Ancak tarladaki bu keskin düşüşün pazar ve market raflarına yansımaması tepkileri de beraberinde getirdi.

HİÇ SULAMADAN HASAT EDİLDİ

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde patates üretimi yapan Serhat Karcıoğlu, bölgede yetiştirilen patatesin kalitesine ve lezzetine dikkat çekerek ürünlerin Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra fabrikalara da gönderildiğini belirtti. Yoğun talep gördüklerini vurgulayan Karcıoğlu, bahar yağışlarının verime büyük katkı sağladığını belirterek, "Bölgemizdeki patates çok kaliteli ve lezzetlidir. Marmara, Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu’daki illere patates gönderiyoruz. Bunun yanında fabrikalık ürünler gönderiyoruz. Ürettiğimiz patateslere yoğun talep var. Selime beldesinde 6 bin dekar ekim arazimiz var. Bu yıl yağmurun fazla yağmasıyla bereket oldu. Nisan ayında ekim yaptık. Hiç sulama yapmadan hasat dönemine geldik" dedi.

"TARLADA DÜŞEN FİYATI MARKET ETİKETLERİNDE GÖREMİYORUZ"

Ağustos ayının başında rekolteden ve satış fiyatlarından oldukça memnun olduklarını dile getiren Karcıoğlu, tarlalarda yaşanan fiyat düşüşünün tüketiciye yansıtılmamasından şikayetçi. Aradaki uçuruma dikkat çeken üretici Karcıoğlu, "Ağustos ayı başında rekolteden ve fiyatlardan da çok memnunduk. Kilosunu 20 ila 25 liraya kadar verdik. Şu an 10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor” dedi.

"BEKLENTİMİZ EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI ALMAK"

Fiyatlar tarlada sürekli düşerken, biz bu indirimi maalesef market etiketlerinde göremiyoruz diye Karcıoğlu, “Market fiyatlarında da bu düşüşü görürsek, en azından vatandaşlarımızda ucuz ürün almış olur. Çiftçinin beklentisi yüksek fiyatlar değil sadece emeğinin karşılığı almasıdır" açıklamasında bulundu.