Çanakkale Belediyesi, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni tedbirler aldı.

Belediye Encümeni tarafından hayata geçirilen düzenlemeler ise şu şekilde sıralandı:

-Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim'e bağlı okullar ve Belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu aparatlarının (perlatör) takılması çalışmalarına başlanması,

-Park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan alanlarda fiskiye / damlama gibi alternatif sulama yöntemleri ile su kullanımının minimuma indirilmesi,

-Park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının, sıcaklığın yüksek olmadığı sabah ve akşam saatlerinde mümkünse yağmurlama / damlama sistemleri kullanılarak yapılması,

-Şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması,

-Konut ve işyerlerinin, ön ve iç taraflarının hortumla yıkanmasının yasaklanması,

-Halı kilim yıkamalarının yasaklanarak su tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi.

Ayrıca, şehir şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönündeki kararların alınması ve kararların Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilmesi, kararlara uymayanlar hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmasına karar verildi.