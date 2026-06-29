Brezilya'nın Sorocaba kentinde yaşayan emekli bir duvar ustası, geleneksel inşaat malzemeleri satın alacak bütçesi olmayınca akılalmaz bir geri dönüşüm projesine imza attı.

Tuğlaya para vermemek için tam 4 bin adet atık süt kutusu toplayan usta, bu ambalajları harçla birleştirerek iki odalı bir ev inşa etti. Çöpe gitmekten kurtarılan katmanlı ve neme dayanıklı bu kutular, ustanın mesleki tecrübesiyle birleşince ortaya hem son derece ucuz hem de hafif bir yapı çıktı.

100 YIL AYAKTA KALABİLECEK

Yapıyı yerinde inceleyen uzman bir mühendis, su sızıntılarına karşı iyi korunması ve düzenli bakımının yapılması şartıyla bu sıra dışı evin tam 100 yıl boyunca ayakta kalabileceğini belirtti.

Süt kutularının içindeki alüminyum ve plastik katmanların sağladığı yalıtım gücü yapının ömrünü uzatırken, uzmanlar bu tarz projelerin ciddi bir teknik bilgi gerektirdiğini vurguluyor. Mühendislik ve su yalıtımı hesaplamaları yapılmadan girişilecek kulaktan dolma doğaçlama inşaatların tehlikeli olabileceğine dikkat çeken yetkililer, yine de bu yaratıcı yöntemin düşük bütçeli konut krizlerine çevre dostu bir alternatif olabileceğini ifade ediyor.