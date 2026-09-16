Latin Amerika ve Karayipler'deki sıcak iklim koşulları dikkate alınarak yapılan çalışmada, farklı düşük maliyetli serinletme yöntemleri karşılaştırıldı. Sonuçlar, geri dönüştürülmüş ambalajlardan yapılan yalıtımın doğal havalandırmayla birlikte kullanıldığında iç ortam sıcaklığında 3,1 dereceye varan iyileşme sağlayabildiğini gösterdi.

KULLANILMIŞ KUTULAR YALITIM MALZEMESİNE DÖNÜŞÜYOR

Yöntemin temelinde süt ve meyve suyu gibi ürünlerde kullanılan çok katmanlı Tetra Pak ambalajlar bulunuyor. Bu ambalajların içerisindeki alüminyum katman, ısı ışınımının bir bölümünü geri yansıtabildiği için çatı altında düşük maliyetli bir ısı bariyeri olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar geri dönüştürülmüş ambalajlardan hazırlanan levhaları çatı yalıtımı olarak test etti. Bunun yanında yansıtıcı bariyer, normal baca ve güneş bacası gibi farklı yöntemlerin etkileri de karşılaştırıldı. En iyi sonuç, Tetra Pak yalıtımının belirli saatlerde yapılan doğal havalandırmayla birlikte kullanılmasıyla elde edildi.

Özellikle klima bulunmayan ve çatısı güneş altında hızla ısınan düşük maliyetli yapılarda yöntemin önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar sistemin insanların kendilerinin hazırlayıp uygulayabileceği kadar basit olmasına da dikkat etti.

EVİN İÇİNDE 3 DERECEDEN FAZLA FARK OLUŞTU

Sıcak kentler için yapılan değerlendirmelerde sistem, iç ortamın hissedilen sıcaklığında 3,1 dereceye kadar iyileşme sağladı. Gelecekte daha sıcak iklim koşullarının beklendiği 2050 senaryosunda ise farkın 3,3 dereceye kadar çıkabileceği hesaplandı.

Yöntemin bir diğer dikkat çekici tarafı maliyeti oldu. Araştırmada geri dönüştürülmüş Tetra Pak yalıtım sisteminin metrekare başına 1 avronun altında bir maliyetle hazırlanabileceği belirtildi. Araştırmacılar bunun için insanların sistemi kendi evlerinde nasıl hazırlayıp kurabileceklerini gösteren bir uygulama kılavuzu da oluşturdu.

Böylece normalde çöpe gidebilecek içecek ambalajları yeniden değerlendirilirken, özellikle sıcak bölgelerdeki evlerin klima veya başka bir aktif soğutma sistemine ihtiyaç duymadan daha serin tutulması hedefleniyor.