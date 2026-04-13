Türkiye’nin İtalya’dan tereyağı ithal etmesi gündemdeki yerini korurken, Tarımdan Haber'in aktardığına göre hayvancılık politikalarını analiz eden Dr. Ender Burçak’tan ezber bozan bir noktaya dikkat çekti. Burçak, meselenin sadece tereyağı olmadığını, üretim sisteminin temelinden sarsıldığını belirterek, "Damızlık hayvanlar altın kadar değerli olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı HAYGEM eski Daire Başkanı Dr. Ender Burçak, süt ve süt ürünleri piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Süt arzının en yüksek olduğu (Şubat-Haziran) dönemde bile tereyağı ithalatına gidilmesini "üretim tarafında çalan bir alarm" olarak nitelendiren Burçak, Mayıs ayı sonrası için kritik bir tablo çizdi.

NEDEN TEREYAĞI İTHAL ETTİK?

Normal şartlarda bahar döneminde süt fazlası oluşması ve bu fazlanın süt tozuna çevrilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Ender Burçak, bugün yaşanan tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Piyasada süt tozu üretimi düşmüş, krema arzı daralmış ve tereyağı ithal ediliyor. Bu durum bize iki ihtimali gösteriyor: Ya süt tozu üretmek artık ekonomik değil ya da işlenecek süt hacmi azalmaya başladı."

SÜT ÜRETİMİNDE İKİ KRİTİK KIRILMA

Sektördeki tartışmaların hep "süt fazla, planlama yok" ekseninde yürüdüğünü ancak asıl sorunun "yeterli süt üretilememesi" olabileceğine dikkat çeken Burçak, süreci değiştiren iki büyük kırılmayı işaret etti:

1) İthalat Kısıtlaması: 2023’ten bu yana arz fazlası gerekçesiyle gebe düve ithalatının kısıtlanması, işletmelerin süte ulaşma yolunu kapattı.

2) Şap Hastalığı: 2025 yılı başından itibaren şap hastalığı nedeniyle sürüden çıkışların (kesimlerin) artması.

"DAMIZLIK HAYVANLAR ALTIN KADAR DEĞERLİ OLACAK"

Sahadan gelen sinyallerin endişe verici olduğunu belirten Dr. Ender Burçak, yüksek yem maliyetleri ve baskılanan çiğ süt fiyatları nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin sistemden çıktığını vurguladı. Burçak, şunları kaydetti:

"Süt arzı zayıflıyor. Bu durum süt tozu ve krema üretimini düşürüyor, tereyağı ithalatını zorunlu kılıyor. Mayıs ayından sonra süt bulmak hem zor hem de pahalı olacak. İşte o zaman damızlık hayvanlar altın kadar değerli hale gelecek."

BU BİR SİSTEM ALARMIDIR

Yaşananların sadece bir "tereyağı meselesi" olmadığını ifade eden Burçak, bu durumun hayvancılık politikalarında acil bir bakış açısı değişikliği gerektirdiğinin altını çizdi. Sektör paydaşları, Burçak’ın bu teknik analizini "üretim tarafındaki yangının habercisi" olarak yorumladı.