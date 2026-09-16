Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yumaklı, "Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Endeksi İçme Sütleri Tebliği'nde önemli değişiklikler yaptık." dedi.

ŞEKER ORANI SINIRLANDIRILDI

Yumaklı, içme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde sınırlandırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, içme sütlerine sadece Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan yarı beyaz, beyaz ve ekstra beyaz şekerin eklenebileceğini belirterek, sakkaroz dışındaki glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesinin engellendiğini söyledi.

4 ÇEŞİT SÜT OLACAK

İçme sütlerinde yağ sınıflandırmasının değiştiğini belirten Yumaklı, "Daha önce içme sütlerinde tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız sınıflandırması bulunuyordu. Yeni Tebliğ ile tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız şeklinde sınıflandırma yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yeni düzenlemeyle içme sütlerinde yağ sınıflandırmasının tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildiğini vurgulayarak, "Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasına sebep olabilecek çok farklı yağ oranlarıyla piyasaya içme sütü arz edilemeyecek." dedi.

ÇEŞNİLİ SÜTLERDE ALT SINIR GETİRİLDİ

Yumaklı, çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildiğini bildirdi.

Ayrıca içme sütlerinde aroma verici olarak yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Yumaklı, "doğal" ifadesinin kullanımına da sınırlama getirildiğini açıkladı.

Yumaklı, "Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici vb. hiçbir ilave bileşen içermeyecek." dedi.

Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde "doğal" ifadesinin kullanılamayacağını vurgulayan Yumaklı, yeni düzenlemelerin tüketiciler ve sektör için hayırlı olmasını diledi.

Tebliğ yayımlandıktan sonra faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yeni düzenlemeye 31 Mart 2027 tarihine kadar uyum sağlaması gerekecek.