Konya-Afyonkarahisar kara yolunda gece yarısı can pazarı yaşandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Ahmet İbican idaresindeki 42 KK 766 plakalı süt tankeri, aynı istikamette seyir halinde olan 61 yaşındaki Harun Kırat yönetimindeki 42 FLJ 12 plakalı patates yüklü TIR ile çarpıştı.

KABİNDE SIKIŞAN ŞOFÖR KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle süt tankerinin ön kabin bölümü hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, parçalanan tanker kabininde sıkışan sürücü Ahmet İbican'ın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İbican'ın cansız bedeni, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan patates yüklü TIR'ın sürücüsü Harun Kırat ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.