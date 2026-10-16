Süt ve yoğurt tüketimiyle ergenlerin ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş çaplı araştırmada, bu ürünleri daha sık tüketen öğrencilerin depresyon ve kaygı belirti puanlarının daha düşük olduğu belirlendi.

Frontiers in Nutrition dergisinde 13 Ekim 2026'da yayımlanan araştırmada, Çin'in Shandong bölgesindeki 135 bin 138 öğrencinin beslenme alışkanlıkları ve ruh sağlığı belirtileri değerlendirildi.

Araştırmada süt, yoğurt, süt tozu ve peynir tüketimi ayrı ayrı incelendi. Öğrencilerin yüzde 27,5'inin her gün süt içtiği belirlendi.

SÜT VE YOĞURT TÜKETİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Çeşitli kişisel ve ailevi özellikler hesaba katıldığında, her gün süt içen öğrencilerin depresyon belirti puanlarının hiç süt içmeyenlere göre 2,30 puan, kaygı puanlarının ise 0,90 puan daha düşük olduğu görüldü. Yoğurdu daha sık tüketen öğrencilerde de benzer bir ilişki saptandı.

Süt tozu ve peynir tüketiminde ise aynı ölçüde tutarlı sonuçlar elde edilmedi.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI VAR

Araştırma, 2024 yılında toplanan anket verilerine dayanıyor. Beslenme alışkanlıkları ve psikolojik belirtiler öğrencilerin kendi bildirimleriyle ölçülürken uyku düzeni, ekran süresi ve aile ilişkileri gibi bazı etkenler değerlendirmeye alınmadı.

Araştırma, süt ve yoğurt tüketimiyle depresyon ve kaygı belirtileri arasında ilişki bulunduğunu gösterse de bu ürünlerin tüketilmesinin psikolojik belirtileri azalttığını kanıtlamıyor. İlişkinin yönünün belirlenebilmesi için uzun süreli takip çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.