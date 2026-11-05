Kalsiyum denildiğinde akla ilk olarak süt ve yoğurt gelse de bazı baharatlar ve tohumlar bu besinlerden çok daha yüksek miktarda kalsiyum içeriyor. Özellikle küçük miktarlarda tüketilmesine rağmen yüksek mineral değerleriyle dikkat çeken bazı besinler, günlük beslenmede önemli bir alternatif oluşturuyor.

KALSİYUM DEPOSU BESİNLER ARASINDA YER ALIYOR

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının korunmasında önemli rol oynayan mineraller arasında bulunuyor. Süt ve yoğurt, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sıkça tercih edilse de bazı bitkisel besinlerin 100 gramındaki kalsiyum miktarı bu ürünleri geride bırakıyor.

Özellikle kekik kalsiyum içerikleriyle öne çıkıyor. Kuru kekik 100 gramda yaklaşık 1890 miligram kalsiyum içeriyor.

SÜT VE YOĞURDU GERİDE BIRAKIYOR

100 gram süt yaklaşık 120 miligram, yoğurt ise ortalama 110-120 miligram kalsiyum içeriyor. Buna karşılık bazı baharat ve tohumlardaki kalsiyum miktarı çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT EDİLMELİ

Besinlerin 100 gram üzerinden yapılan karşılaştırmaları, günlük tüketim miktarlarıyla karıştırılmamalı. Kekik ve tarçın gibi baharatlar genellikle çok küçük porsiyonlarda tüketildiğinden günlük kalsiyum ihtiyacını tek başlarına karşılamaları beklenmiyor.