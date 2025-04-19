Galatasaray Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Bodrum FK’yı 2-0’la geçti. Sarı kırmızılılar zirve yolunda hata yapmadı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı

Galatasaray, Bodrum FK karşısında öyle bir ilk yarı oynadı ki istatistikleri alt-üst etti. 43 dakikada 22 şut çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın 10 büyük liginde zirveye yerleşti. 45 dakikayı ise 23 şutla bitiren Cimbom, Süper Lig rekorunu kırdı. Aslan bu sezon ligde rakip ceza sahasında en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı oynadı. Okan Buruk’un öğrencileri ayrıca 30 duran top golüyle 2010/11 sezonundan bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu