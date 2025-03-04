Kemik sağlığı için kalsiyum oldukça önemlidir. Bu mineral sadece kemiklerimizi değil aynı zamanda kalp ritmini düzenleme, kas fonksiyonlarını destekleme ve hücresel işlevleri yerine getirme konusunda da role sahiptir. Vücudumuzdaki kalsiyumun yüzde 99'u kemiklerde ve dişlerde depolanırken, geri kalan yüzde 1'i kan ve yumuşak dokularda bulunur. Kemiklerin sürekli yenilenen yapısı, bu minerali yeterli miktarda almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Kalsiyumun sağladığı diğer faydalardan biri de kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Kan damarlarının kasılma ve gevşeme süreçlerine katılarak sağlıklı bir kan basıncının korunmasına katkı sağlar. Öte yandan böbrek taşlarının oluşumunu engellemek için oksalatların emilimini de engeller. Süt, yoğurt veya peynir gibi bilinen kalsiyum kaynaklarının dışında, kemik sağlığınızı destekleyecek başka besinler de mevcuttur. İşte o besinler:

Fasulye

Yarım fincan pişmiş fasulye yaklaşık 60 miligram kalsiyum içerir ve aynı zamanda yüksek lif kaynağıdır.

Kuru İncir

İki adet kuru incir, yaklaşık 27 miligram kalsiyum sağlar. Ayrıca tatlı bir atıştırmalık olarak da mükemmeldir.

Koyu Yapraklı Sebzeler

Pişmiş kara lahana, ıspanak ve lahana gibi sebzeler, kalsiyum açısından oldukça zengindir. Pişmiş kara lahana, bir su bardağında 268 miligram kalsiyum sunar.

Somon

Somon, süt ürünlerinin dışında kalsiyum kaynağı olarak dikkat çeker. Ayrıca, içerdiği D vitamini, kalsiyumun emilimini artırır.

Soya Fasulyesi

Kuru kavrulmuş soya fasulyesi, özellikle veganlar için mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır.

Brokoli

Çiğ brokoli yaklaşık 35 miligram, pişmiş brokoli ise 76 miligram kalsiyum içerir.

Portakal

Bir portakalda yaklaşık 60 miligram kalsiyum bulunur, bu da onu kalsiyum açısından zengin bir meyve yapar.