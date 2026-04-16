Süt ve bal karışımı, doğal ve sağlıklı bir içecek olarak sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bu ikilinin özellikle sıcaklık konusunda yanlış şekilde tüketilmesinin bazı olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre süte bal eklemek tek başına zararlı değil. Ancak balın çok sıcak ya da kaynar süte eklenmesi, bazı olumsuz etkilere yol açabiliyor. Yüksek ısı, balın içeriğinde bulunan faydalı enzimlerin ve besin değerlerinin azalmasına neden olabiliyor.

Ayrıca aşırı sıcakla temas eden balın sindirim açısından da rahatsızlık yaratabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle balın doğrudan kaynar sütle karıştırılması önerilmiyor.

DOĞRU TÜKETİM NASIL OLMALI?

Uzmanlar, sütün kaynadıktan sonra bir süre bekletilmesini ve ılık hale geldikten sonra bal eklenmesini tavsiye ediyor. Bu şekilde hem balın besin değerinin korunabileceği hem de daha sağlıklı bir tüketim sağlanabileceği belirtiliyor.

Öte yandan balın aşırı tüketilmemesi gerektiği de vurgulanıyor. Doğal bir ürün olsa da yüksek şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, doğru şekilde hazırlandığında süt ve bal karışımının rahatlatıcı etkisinin devam ettiğini, ancak yanlış kullanımın faydayı azaltabileceğini hatırlatıyor.