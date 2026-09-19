Günlük koşturmacayla marketten gelip sütü doğrudan buzdolabının kapağına yerleştiren milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Uzmanlar, bu yaygın alışkanlığın sütün bozulma sürecini hızlandırdığını belirtiyor.

Beyaz eşya sektöründe görev yapan uzmanlar, buzdolabının her bölgesinin aynı sıcaklıkta olmadığına dikkat çekiyor. Özellikle kapak kısmı, buzdolabı her açılıp kapandığında dışarıdaki sıcak havayla en çok temas eden alan olarak öne çıkıyor. Bu durum, sürekli bir sıcaklık dalgalanmasına yol açıyor.

SÜT İÇ KISIMLARDA SAKLANMALI

Sütün tazeliğini ve kalitesini koruyabilmesi için sabit bir soğukluğa ihtiyacı var. Bu nedenle uzmanlar, sütün kapı raflarında değil, buzdolabının daha serin ve sıcaklık değişimlerinden en az etkilenen en iç raflarında saklanması gerektiğini vurguluyor.

Buzdolabında daha verimli bir yerleşim sağlamak için şu kurala dikkat çekiliyor:

Sıcaklık değişimlerine dayanıklı ürünler (soslar, reçeller ve içecekler) kapı bölmelerine konulmalı.

Hassas ve sürekli soğuk gerektiren ürünler ise mutlaka iç raflarda muhafaza edilmeli.

Uzmanlar, bu küçük ama etkili düzenlemenin hem gıdaların ömrünü uzatacağını hem de mutfaktaki yemek kalitesini artıracağını belirtiyor. Her zaman olduğu gibi, en güvenli yolun ürün ambalajlarındaki saklama talimatlarına göz atmak olduğunun da altı çiziliyor.