Kış ayları yaklaşırken, bağışıklığımızı güçlü tutacak, bize enerji verecek ve gün boyu tok hissettirecek besleyici yiyeceklere olan ilgi artıyor. Özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiğimiz besinler, günün geri kalanındaki performansımızı doğrudan etkiliyor. İşte tam da bu noktada, yıllardır mutfaklarımızda olan ancak besin değeri çoğunlukla gözden kaçan geleneksel bir lezzet öne çıkıyor: Tahin.

Susamın ezilmesiyle elde edilen tahin, şaşırtıcı protein içeriğiyle yoğurt ve sütle yarışıyor. Yapılan araştırmalar, 100 gram tahinde yaklaşık 17-20 gram protein bulunduğunu gösteriyor. Buna karşılık, klasik tam yağlı bir sade yoğurdun veya inek sütünün 100 gramında yalnızca 3-4 gram protein yer alıyor.

Matematiksel olarak bakıldığında tahin, aynı ağırlıktaki yoğurt ve süte oranla yaklaşık 5 kat daha fazla protein barındırıyor

Elbette bu veri, tahini yoğurdun yerine koymamız gerektiği anlamına gelmiyor. Tahin oldukça yoğun, yağlı ve yüksek kalorili bir besin olduğu için günlük tüketimde porsiyonlara dikkat etmek şart. Örneğin, bir yemek kaşığı tahin (yaklaşık 15 gram) ortalama 2,5-3 gram protein ve 85-95 kalori içeriyor. Bir kase yoğurt ise hacim olarak daha büyük tüketildiği için toplamda daha fazla protein sağlayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, tahini yoğurdun bir alternatifi olarak değil, beslenmedeki protein çeşitliliğini artıracak harika bir destekçi olarak görmeyi tavsiye ediyor.

Sadece protein değil, tam bir mineral deposu

Tahinin faydaları sadece yüksek protein oranıyla sınırlı değil. İçeriğindeki enerjinin büyük kısmı yağlardan gelse de, bu yağların çoğunluğunu kalp ve damar sağlığını destekleyen doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Ayrıca vücut işlevlerinin eksiksiz yerine getirilmesinde rol oynayan;

• Magnezyum

• Fosfor

• Bakır

• Demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengin.

Susamın yapısında doğal olarak bulunan sesamin ve sesamolin gibi bileşikler ise güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle bilim dünyasının merceği altında. Sabahları tam tahıllı ekmeğin üzerine ekleyeceğiniz az miktarda tahin, kış günlerinde metabolizmanızı desteklemek için lezzetli bir adım olabilir.

Hücreleri bir kalkan gibi saran bu yoğun besin gücü sayesinde, metabolizma kış soğuklarına karşı tam direnç kazanıyor ve her gün sadece tahib pekez karışımını 1 kaşık yiyen kışı hasta olmadan geçiriyor.