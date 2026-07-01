Günlük gardırobun en temel parçalarından biri olan sütyenler, her ne kadar dayanıklı giysiler gibi görünse de aslında çok hassas bir bakım döngüsüne ihtiyaç duyuyor.

Kadınların günlük hayatta farkında olmadan en sık tekrarladığı alışkanlıklardan biri ise aynı sütyeni üst üste iki ya da üç gün boyunca takmak. Tekstil ve iç giyim uzmanları, bu alışkanlığın sütyenin ömrünü yarı yarıya kısalttığını belirterek, hayati uyarılarda bulunuyor.

"Dinlenmeye" ihtiyacı var

Sütyenlerin vücuda tam oturmasını ve gerekli desteği sağlamasını sağlayan ana unsur, kumaşın içindeki elastik liflerdir (lastikler). Gün boyu gerilim altında kalan bu lifler, saatler ilerledikçe esner ve formunu kaybetmeye başlar.

Uzmanlara göre, bir sütyen çıkarıldıktan sonra içindeki elastik liflerin eski orijinal şekline ve sıkılığına kavuşabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Eğer aynı sütyen ertesi gün dinlendirilmeden tekrar giyilirse, lifler toparlanma fırsatı bulamaz. Bu durum kumaşın hızla deforme olmasına, sütyenin gevşemesine ve sağladığı konfor ile desteğin tamamen zayıflamasına yol açar.

Altın kural: "Rotasyon sistemi"

Bu durumun önüne geçmek için uzmanların önerisi oldukça pratik: Gardırobunuzda aktif olarak kullanacağınız en az 3 veya 4 adet sütyen bulundurun. Aynı sütyeni ardışık günlerde giymekten kaçınarak bir rotasyon sistemi oluşturun. Böylece giyilen her sütyen, bir sonraki kullanım sırasına kadar kendini toparlayacak zamanı bulur ve kullanım ömrü ciddi oranda uzar.

Farklı sütyenler arasında geçiş yapmanın yanı sıra, temizlik alışkanlıkları da giysinin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor.

Sütyenlerin mümkün olduğunca elde yıkanması öneriliyor. Eğer çamaşır makinesi kullanılacaksa, mutlaka hassas çamaşır koruma poşetleri tercih edilmeli, düşük devirli nazik programlar ve soğuk su seçilmelidir. Ayrıca yıkama esnasında kopçaların diğer giysilere takılıp kumaşı yırtmaması için sütyen arkasındaki kancalar kapatılarak makineye atılmalıdır.

Kurutma makinelerinin uyguladığı yüksek ısı, sütyen lastiklerini anında eritip deforme edebilir. En ideal yöntem, sütyenleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan, oda sıcaklığında veya açık havada kendi kendine kurumaya bırakmaktır.