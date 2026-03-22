Suudi makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ve 3 diplomat hakkında sınır dışı etme kararı alındı. Söz konusu isimlerin kimliğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Bu gelişme, bölgedeki çatışmanın kritik bir eşiği aşmasının hemen ardından gündeme geldi. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir süreçte 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre operasyonlarda can kaybı 1.348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

İran, bu saldırılara sessiz kalmadı. Misilleme kapsamında İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin konuşlandığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki çeşitli hedeflere füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın diplomatları sınır dışı etme kararının, İran ile ilişkileri daha da gerginleştireceği ve bölgedeki dengeleri derinden etkileyebileceği öngörülüyor.