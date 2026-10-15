MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ASKER GÖNDERİLMESİ İÇİN MECLİS ONAYI GEREKİYOR

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi için gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı.

ASKERİ DESTEĞİN KAPSAMI NASIL BELİRLENECEK?

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği katkının kapsamının henüz kesinleşmediği belirtilirken, değerlendirmelerde Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve taleplerinin, sahadaki gelişmelerin ve harekât ihtiyaçlarının dikkate alınacağı ifade edildi. Sağlanabilecek askeri desteğin, ilgili makamların değerlendirmeleri ve iki ülke arasında varılacak mutabakat doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.