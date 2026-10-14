Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırının ardından bölgede havacılık operasyonlarına ilişkin güvenlik önlemleri artırıldı.

RİYAD SEFERLERİ TAMAMEN ASKIYA ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi’nin (GACA) Riyad Havalimanı’ndaki operasyonları geçici olarak askıya alması üzerine İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri de durduruldu.

Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) başta olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle Riyad uçuşlarını iptal etti.

CİDDE UÇUŞLARINDA DA İPTALLER YAŞANDI

Riyad seferlerinin durdurulmasının yanı sıra İstanbul Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşlarda da aksaklıklar yaşandı.

Cidde hattındaki bazı seferler planlandığı şekilde devam ederken, bazı uçuşlar ise iptal edildi.

MEDİNE SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı’ndan Medine’deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen seferlerde ise herhangi bir kesinti yaşanmadı. Medine uçuşları mevcut planlama doğrultusunda sürdürüldü.