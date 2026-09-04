Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan ünlü müzisyen Anyma’nın, dünya turnesi kapsamında Ataköy’de gerçekleştireceği konser İstanbul Valiliği’nin kararıyla iptal edildi. Anyma’nın sahne şovlarında yer alan konseptler ve kullanılan görselleri ‘satanist ritüel sembolleri barındırdığı’ iddiasıyla sosyal medyada hedef gösteren bazı gruplar konserin iptali talebiyle kampanya başlatmıştı.





Yasak kararının bu girişimlerin ardından gelmesi dikkat çekerken, konuya ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.



2024'TE SAHNE ALMIŞTI



Sosyal medyada ‘konserlerinde ayin yapılıyor’ diyerek hedef gösterilen Anyma, Türkiye’de daha önce de sahne almıştı. Sahnede ışık ve animasyon bir arada kullanan sanatçı, 28 Eylül 2024’te yine Ataköy Marina Arena’da “Anyma presents GENESYS” etkinliği kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşmuştu.





MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR



Sahne tasarımlarında yer alan “Hell” (cehennem) ve “Gates of Hell” (cehennemin kapıları) gibi ifadeler ile ezoterik ve pagan sembollerin kullanılması, konserin iptalinin gerekçesi olarak gösterildi. Gerçek adı Matteo Milleri olan İtalyan-Amerikalı elektronik müzik yapımcısı DJ Anyma’nın dünya üzerinde milyonlarca takipçisi bulunuyor