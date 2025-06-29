Suudi Arabistan'da işsizlik rakamları açıklandı.

Buna göre, Suudi Arabistan'daki genel işsizlik oranı, 2024'ün 4. çeyreğindeki yüzde 3,5'ten 2025'in 1. çeyreğinde yüzde 2,8'e geriledi ve bu, 1999'da kayıtların tutulmaya başlanmasından beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Cinsiyetler arasında, işsizlik oranı hem Suudi kadınlar (yüzde 10,5'e karşı 4. çeyrekte yüzde 11,9) hem de Suudi erkekler (yüzde 4,0'a karşı 4,3) için düştü.

Genel iş gücü katılım oranı, 4. çeyrekteki yüzde 66,4'ten yüzde 68,2'ye çıktı. Bu arada, istihdam-nüfus oranı, bir önceki çeyrekteki yüzde 64,0'dan 1. çeyrekte yüzde 66,3'e yükseldi.