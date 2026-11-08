Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin güney sınırında yer alan Necran kentinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden vatandaşların cep telefonlarına tehlike bildirimi gönderildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ilk açıklamada, başkent Riyad ve Necran vilayetinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı kaydedildi. Yetkililer, erken uyarı bildirimi alan vatandaşlara sakin kalmaları, resmi kanallardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri ve güvenli alanlara geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

İKİNCİ AÇIKLAMA: TEHLİKE GEÇTİ

Erken uyarı sisteminin devreye sokulmasının ardından güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri doğrultusunda Sivil Savunma Müdürlüğü yeni bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan ikinci duyuruda, hem başkent Riyad'da hem de Necran genelinde olası tehdit durumunun sona erdiği ve her iki kent için de "tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Alarma yol açan tehdidin içeriğine ilişkin resmi makamlarca henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, bölgedeki güvenlik protokollerinin ve hava sahası kontrollerinin yakından takip edildiği belirtildi.