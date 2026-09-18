Suudi Arabistan'daki kritik Doğu-Batı boru hattına yapılan İHA saldırısı sonrasında milli petrol şirketi Suudi Aramco, Avrupalı müşterilerine önümüzdeki ay ham petrol tedarik edilmeyeceğini açıkladı.

Suudi Aramco, ülkenin Kızıldeniz'e bağlanan ana boru hattına düzenlenen İHA saldırısının ardından, Avrupa'daki en az iki petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol tahsisatı yapılmayacağını iletti.

Normal şartlarda uzun vadeli sözleşmeler kapsamında her ay düzenli sevkiyat alan Avrupalı alıcıların tamamını kapsayan bu karar doğrultusunda, önümüzdeki ay teslimat gerçekleştirilmeyecek.

Gelişmeler küresel piyasalarda tedarik endişelerini artırırken, haberden sonra Avrupa Birliği bakanları acilen Dublin'de toplandı. Haber, kış aylarına hazırlanan Avrupa'da kriz etkisi yarattı.

KIŞTAN ÖNCE BÜYÜK DARBE

Geçen hafta Husilerin gerçekleştirdiği İHA saldırısı nedeniyle kapatılan Doğu-Batı boru hattının birkaç gün içinde kısmen, altı hafta içinde ise tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesi öngörülüyor. Uydu görüntüleri hızla ilerleyen tamiratı gözler önüne serdi.

Ancak bu hız Avrupa için yeterli olmadı. Suudi petrolünü Mısır'daki Sidi Kerir limanı üzerinden temin eden Avrupalı rafineriler, sevkiyatların kesilmesiyle alternatif arayışına girdi.

Petrol arzındaki aksamalar ve Orta Doğu'daki savaşın hanehalkları üzerindeki etkileri, Dublin'de cuma günü gerçekleştirilen Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısında ele alındı. Basına kapalı yürütülen görüşmelerin detaylarına ilişkin yorum yapmadı.

AVRUPA ACİLEN PETROL ARIYOR

Polonyalı Orlen SA şirketi, acil tedarik sağlamak amacıyla cuma gününden bu yana ondan fazla ihale açtı.

Dış basında yer alan bilgilere göre, artan enerji maliyetlerine karşı verilen hükümet desteklerinin mali disiplin üzerindeki baskıyı artırdığı ve küresel tahvil piyasalarındaki dalgalanmaların bütçe görünümünü zorlaştırdığı ifade edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, OECD üyesi Avrupa ülkeleri haziran ayında Suudi Arabistan'dan günlük 577 bin varil ham petrol ithal etmişti.

YENİ TOPLANTILAR GELİYOR

Eurogroup Başkanı Kiriakos Pierrakakis, yükselen enerji fiyatlarını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyebileceklerini ekledi.

Pierrakakis, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin bütçeler üzerindeki baskıyı artıracağını kaydetmekle birlikte, Euro Bölgesi ülke tahvili spreadlerinin tarihsel standartlara göre kontrol edilebilir aralıkta bulunduğunu ifade etti.

Bölgede büyüme ivmesinin yıl sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirten Pierrakakis, mali görünüm açısından güvenilirliğin önemine dikkat çekerek ülkelerin uzlaşılan mali patikaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.