Suudi Arabistan merkezli SPARK ile Umman merkezli Arkan şirketleri, iki ülke arasında kara lojistik koridoru oluşturulmasını öngören stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Gerçekleştirilen iş birliği; transit operasyonların güçlendirilmesini, bölgeler arası taşımacılığının geliştirilmesini ve iki ülke arasındaki tedarik zinciri verimliliğinin artırılmasını amaçlıyor.

Kurulan yeni koridorun, Suudi Arabistan ve Umman pazarları arasındaki mal akışını artırması, taşıma süreleri ile maliyetlerini düşürmesi, aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki depolama ve dağıtım hizmetlerinin genişlemesini desteklemesi bekleniyor.

Yol, ayrıca İran'ın kapadığı Hürmüz Boğazı'na girmeden Umman'a gelecek petrolün Suudi Arabistan üzerinden geçebilmesini sağlıyor.

2 MİLYAR RİYALLİK PROJE

Söz konusu lojistik koridoru, Suudi Arabistan ile Umman'ı birbirine bağlayan en önemli kara yolu projelerinden biri olan Rab'ül Hali Çölü üzerindeki mevcut yol ağı temel alınarak geliştirilecek.

El-Batha-Haradh kavşağından Rab'ül Hali sınır kapısına kadar uzanan yaklaşık 564 kilometrelik karayolunun inşaat maliyeti yaklaşık 2 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaştı.

Zorlu çöl ortamının üstesinden gelmek adına yürütülen mühendislik çalışmaları kapsamında; geniş çaplı kum temizleme, koruyucu katman ve asfaltlama uygulamalarının yanı sıra araç ve kamyon trafiğini destekleyecek güvenlik altyapısı ile tesisler inşa edildi.

ULUSAL STRATEJİ

Projenin önemi, yalnızca Suudi Arabistan ve Umman arasındaki kamyon hareketliliğini kolaylaştırmakla sınırlı kalmıyor.

Koridorun aynı zamanda özel sektörün bölgesel pazarlara erişimini güçlendirmesi, sınır kapıları ile ticari merkezler arasındaki bağlantıyı iyileştirmesi ve lojistik sektöründe yeni yatırım fırsatları yaratması öngörülüyor.

Karayolu koridorlarının geliştirilmesi, Suudi Arabistan'ın ülkeyi küresel bir lojistik merkezi haline getirmeyi amaçlayan Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Stratejisi ile doğrudan uyum gösteriyor.

Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda, ulaştırma ve lojistik sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYİH) payının yaklaşık yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarılması ve petrol dışı gelirlerin genişletilmesi hedefleniyor.