Suudi Arabistan, Salı günü Mekke sınırında Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı teşebbüsü, Husiler tarafından hızla yalanlandı.

Suudi öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, bu olayla 2017'deki balistik füze saldırısından bu yana Husilerin yaklaşık son 10 yıldır Mekke'yi ilk kez hedef aldığını öne sürdü.

HUSİLER YALANLADI

Husi yetkililer ise Mekke'yi tehdit ettikleri yönündeki iddiaları hızla reddetti. Saldırıyı 'Suudi yalanı' olarak tanımladı. Husi sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Mekke’ye yönelik saldırıyla ilgili olarak ‘suçlu Suudi rejimi’ tarafından yayılan iddialar ve yalanlar kimseyi yanıltamaz... Kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehlike Yemen’den gelmemektedir. Eylemlerimiz, kutsal mekanlardan uzakta bulunan rejimin petrol tesislerine ve askeri üslerine yöneliktir.”

SUUDİ ARABİSTAN KINADI

Mekke'ye yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı sonrası açıklama yapan Maliki, "Bu düşmanca girişim, terörist Husi milislerinin suç sicilinde, milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı bir eylem olarak kara bir leke olarak kalacaktır" dedi.

Maliki, militanlara karşı gerekli ve caydırıcı tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Yaklaşık 1,5 milyar Müslümanı temsil eden 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da saldırıyı kınayarak, bu girişimlerin "kutsal mekanların ve camilerin dokunulmazlığını ihlal ettiğini" ve "masum sivillere korku saldığını" bildirdi.

'F-15 DÜŞÜRÜLDÜ' İDDİASI

Bölgedeki iddialar bununla sınırlı kalmadı. Husilere bağlı kanallar ve bazı siyasiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15SA jetinin örgüt tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Suudi Arabistan bu iddiayı yalanlarken Husi sözcüsü uçağı vurduklarını resmen duyurdu. Uçağın Marib bölgesi üzerinde yerel üretim bir füzeyle vurulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ise Husilerin Babülmendep Boğazı'na mayın bıraktığını öne sürdü. Bu durum, gemi trafiğini tamamen durdurarak Boğaz'ın kapanması demek.

Husiler, konu hakkında açıklama yapmadı. Husi destekli kanallar da bu iddia hakkında sessiz kaldı.