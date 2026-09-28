Suudi Arabistan, bu ayın başlarında gerçekleşen dron saldırılarının ardından repair edilen ana boru hattının onarılmasıyla birlikte söz konusu hat üzerinden petrol ihracatına yeniden başladı.

Konuya doğrudan hakim bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, devlet petrol şirketi Suudi Aramco'nun geçen hafta Doğu-Batı hattında yürüttüğü test ve basınç artırma çalışmalarının ardından denizaşırı sevkiyatlar tekrar devreye girdi.

Suudi Aramco ve Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Doğu-Batı hattının yeniden faaliyete geçmesi, Suudi Arabistan'ın İran savaşı sürecinde başvurduğu alternatif ihracat rotasına erişimini yeniden sağlayacak.

SON DURUM NEDİR?

Krallık bu ay Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatlarını artırmış olsa da, hattın açılması tedarik arayışındaki alıcılar ve gelecek ay uzun vadeli sözleşmeler kapsamında varil tahsisi yapılmayacağı bildirilen bazı Avrupalı müşteriler için rahatlama getirecek.

Öte yandan, hatta tam kapasiteye dönüşün yaklaşık altı hafta sürebileceği belirtilirken piyasalar, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı ne oranda kullanmaya devam edeceğini izliyor.

İran savaşının yedinci ayına girmesiyle Basra Körfezi rotası gemi saldırıları nedeniyle risk taşımayı sürdürürken, Krallık Eylül ayında Hürmüz üzerinden toplam petrol ihracatını günlük 5 milyon varilin üzerine çıkararak savaş dönemi rekoruna ulaştırmış ve bu tedarikin çoğunu Asya'ya yönlendirmişti.