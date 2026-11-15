Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkenin doğusunda bir insansız hava aracının (İHA) daha engellenerek imha edildiğini açıkladı. Son olayla birlikte bölgede imha edilen İHA sayısı üçe yükseldi.

Koalisyon, Husilerin başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzesinin de engellendiğini bildirdi.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, son imha edilen İHA'nın ülkenin doğusunu hedef aldığını belirtti. İHA'nın kaynağını açıklamayan Maliki, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

KOALİSYON 2015'TEN BERİ YEMEN HÜKÜMETİNİ DESTEKLİYOR

Yemen'de iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.