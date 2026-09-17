Lübnan basını Al-Akhbar'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Suudi Arabistan, Yemen'deki Husi gruplarıyla iki haftalık bir ateşkes için Umman'dan arabuluculuk yapmasını talep etti.

Bu süre zarfında bölgedeki tüm insani yardım taleplerin görüşülmesi ve bu sürenin sonunda bir anlaşmanın duyurulması hedefleniyor.

Son raporlara göre Husiler'le yaşanan çatışmalar sebebiyle 125 binden fazla Yemenli evlerini terk ederek mülteci konuma düştü.

Bu esnada Yemenli Husilerin taarruzları sürüyor. Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) güçleri geri çekilirken Husiler toprak kazandı.

Daha önceki haberlere göre, hafta sonu ABD'li yetkililer Umman'da Husi temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının, Washington'un Suudi Arabistan'ı Yemenli isyancı gruba karşı çatışmada desteklemek için müdahale etmeme kararıyla sonuçlandığı ve Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerine saldırmamayı taahhüt ettikleri bildirildi.